2023/01/03 | 18:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، تثبيت الحراس القضائيين العاملين بصفة عقود في المحاكم والدوائر التابعة للمجلس. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء الاعلى يُعلن تثبيت اكثر من 5 الالف حارساً على الملاك المركز الخبري الوطني.

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