رئيس البرازيل يودع الأسطورة بيليه في ملعب سانتوس

2023/01/03 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -رياضة

وصل الرئيس البرازيلي لويس إينياسيو لولا دا سيلفا، إلى ملعب "سانتوس" لوداع أسطورة كرة القدم الراحل بيليه، وذلك قبل نقل جثمانه إلى مثواه الأخير.

وشهد ملعب "سانتوس"، وصول الرئيس إينياسيو لولا دا سيلفا، وسط حراسة أمنية مشددة من أجل تقديم واجب العزاء ووداع الأسطورة بيليه، قبل انطلاق الموكب في شوارع سانتوس، مرورا بمنزل والدة بيليه، سيليستي أرانتيس، البالغة من العمر 100 عام، رغم عدم علمها بوفاة ابنها، بحسب ماريا لوسيا دو ناسيمنتو، شقيقة بيليه.

وأعلن مستشفى ألبرت أينشتاين بساوباولو في البرازيل، وفاة نجم منتخب "السامبا" السابق، في 29 ديسمبر 2022 عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.



ويعتبر بيليه اللاعب الوحيد الحائز لقب بطل كأس العالم 3 مرات مع البرازيل، وأحد أعظم أساطير كرة القدم في كل العصور.

وأقامت البرازيل حدادا وطنيا لمدة 3 أيام على رحيل إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو الشهير بلقب "بيليه" والذي يعد أحد أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

وغادر نعش بيليه، مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، تحت حراسة مشددة من الشرطة إلى ملعب "أوربانو كالديرا" المشهور باسم "فيلا بيلميرو" بمدينة سانتوس، والذي لعب فيه أغلب سنواته، حيث سيتاح للجماهير توديعه وإلقاء النظرة الأخيرة على نعشه.

وتنفيذا لوصية بيليه سيتم دفنه في ضريح خاص في الطابق التاسع كشرف خاص لوالده الراحل دوندينيو الذي ارتدى القميص رقم 9 كمهاجم.

تحرير : شمس

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