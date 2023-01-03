الخطوط الجوية تخصص رحلتين اضافتين بين البصرة ودبي تزامناً مع خليجي 25

2023/01/03 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الخطوط الجوية العراقية، مساء الثلاثاء، عن تخصيص رحلتين اضافيتين بين البصرة وبغداد في الـ7 من شهر كانون الجاري.

وذكر اعلام الخطوط في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "إدارة الخطوط الجوية العراقية خصصت رحلتين إضافيتين بين البصرة ودبي في السابع من شهر كانون الثاني الجاري بالتزامن مع إنطلاق خليجي 25".

تحرير: شمس

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