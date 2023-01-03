مقرب من كاظم الساهر يحسم جدل حضور

2023/01/03 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

حسم مصدر مقرب، اليوم الثلاثاء، من الفنان القيصر كاظم الساهر جدل حضوره في افتتاح بطولة خليجي 25، التي تقام في محافظة البصرة يوم الجمعة المقبل.

ونفى المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم) "حضور الفنان كاظم الساهر ومشاركته في افتتاح بطولة خليجي 25 التي ستقام في البصرة حتى اللحظة"، لافتا إلى أن "الأنباء المتداولة بهذا الشأن غير صحيح".

وأضاف أن "القيصر ينوي تسجيل اغنية عن البطولة من كلمات الشاعر كريم العراقي خلال الأيام المقبلة كهدية منه إلى خليجي 25 وإلى جمهوره في العراق وفي الخليج".

وتضاربت الأنباء حول حضور الفنان القيصر كاظم الساهر لافتتاحية بطولة خليجي 25 في البصرة لاسيما بعد إعلان محافظ البصرة أسعد العيداني والاتحاد العراقي لكرة القدم، أن الفنانين كاظم الساهر، ورحمة رياض سيفتتحان البطولة، قبل أن يتراجعا ويقولا إن "حضور الساهر غير مؤكد".

وانطلقت بطولة كأس الخليج العربي عام 1970، وتقام كل عامين، واستضاف العراق الخامسة منها عام 1979 وحصد اللقب، وكان مقررا أيضا أن يستضيف العراق بطولة خليجي 23، لكن تم سحبها منه بسبب الحظر المفروض عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم حينها.

وبعد أكثر من 40 سنة على الاستضافة الأولى نجح العراق في استضافة البطولة بعد عدة تأجيلات تتعلق بالظروف الأمنية.

تحرير: أ خ

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