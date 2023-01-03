2023/01/03 | 18:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد موافقة مجلس الوزراء على تضمينهم في موازنه 2023.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصوت على تحويل محاضري 2020 إلى قرار 315) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصوت على تحويل محاضري 2020 إلى قرار 315) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).