2023/01/03 | 18:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.سيف الدين زمان الدراجي *باحث في شؤون السياسة الخارجية والأمن الدولي.* لعلنا جميعا سمعنا او عاصرنا لاسيما أولائك ممن هم من مواليد السبعينات والثمانينات أفلام الرسوم المتحركة (افلام كارتون: مغامرات الفضاء/ كرندايزر) وحلمنا كثيرا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمن الفضاء المركز الخبري الوطني.

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