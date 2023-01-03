كيم جونغ أون يدعو إلى

2023/01/03 | 18:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، دعا إلى "زيادة هائلة" في ترسانة بلاده من الأسلحة النووية ردًا على ما يزعم أنها تهديدات من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

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