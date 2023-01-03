2023/01/03 | 18:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6msbDNSjkEk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تسريبات|رفع اسماء قادة الفصائل من لائحة الارهاب مقابل بقاء القوات الأمريكية | اخبار السادسة 2023/1/3) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تسريبات|رفع اسماء قادة الفصائل من لائحة الارهاب مقابل بقاء القوات الأمريكية | اخبار السادسة 2023/1/3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).