2023/01/03 | 19:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيمر موكب الجنازة عبر سانتوس إلى منزل والدة بيليه، سيليست أرانتيس البالغة من العمر 100 عام، التي لا تزال على قيد الحياة ولا تدري بموت ابنها بسبب حالتها الصحية.

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