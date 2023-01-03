السوداني: صيف 2023 سيكون مختلفاً بتجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين

2023/01/03 | 19:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ان الجهد الخدمي يتواجد في 21 موقعاً منها 17 في بغداد و4 في الديوانية

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي ببغداد، ان “من أولويات الحكومة تقديم الخدمات”، مبينا ان “الجهد الخدمي والهندسي مستمر وبتزايد في أكثر من منطقة”.

واضاف السوداني، ان “ الجهد الخدمي يتواجد في 21 موقعاً منها 17 في بغداد و4 في الديوانية”، مشددا على ان “ فريق الجهد الخدمي رفع شعار 2023 عاماً للخدمات”.

وتابع ان “ كلفة تأهيل مستشفى الكاظمية أقل من 3 مليارات دينار وبإمكانات عراقية و سيتم تعميم تجربة مستشفى الكاظمية على 10 مستشفيات أخرى”.

وبين ان “موازنة 2023 ستتضمن أموالاً لتوفير الأدوية بنسبة 100% في المستشفيات و هناك لجان متخصصة في إدارة المستشفيات كما ستكون هنالك موازنة للمراكز التخصصية في المستشفيات”، موضحا ان “هناك 10 تريليونات دينار ضمن قانون الأمن الغذائي للمشاريع في المحافظات لا تتلائم مع توجهات الحكومة”.

ولفت الى ان “وزير الكهرباء طلب مجموعة من الصلاحيات المالية والإدارية “، مشددا على ان ” صيف العام 2023 سيكون مختلفاً بتجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين”.

واشار الى ان “البطاقة التموينية ستشهد تحسناً خلال الشهر الجاري للمشمولين بالحماية الاجتماعية”، مبينا انه “سيكون هناك توسع في الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية و حملة الباحثين للشمول بالحماية الاجتماعية ستنطلق منتصف الشهر الجاري”.

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