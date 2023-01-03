مجلس الوزراء يوافق على تثبيت عقود وزارة العدل

2023/01/03 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء يوافق على تثبيت موظفيها من العقود.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تثبيت الوجبة الأولى من موظفي عقود وزارة العدل على الملاك الدائم”.وأضاف، “سيتم تثبيت بقية الوجبات تباعاً، للمشمولين من […]

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