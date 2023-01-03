36 مطلوبا للعدالة في قبضة شرطة بابل

2023/01/03 | 19:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الممارسات الأمنية جاءت في إطار مواصلة تكثيف الجهود الأمنية.

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