2023/01/03 | 19:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0pjaiqvUCY4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #كاظم_الساهر لم يرد على محافظ #البصرة اسعد العيداني | #بمختلف_الاراء مع #قحطان_عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #كاظم_الساهر لم يرد على محافظ #البصرة اسعد العيداني | #بمختلف_الاراء مع #قحطان_عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).