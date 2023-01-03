2023/01/03 | 19:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hVhMMsk_pJQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عالجوها بمستشفى أهلي لتجنب الفضيحة عراقي يعنف ابنته المراهقة ويتسبب بكارثة لها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عالجوها بمستشفى أهلي لتجنب الفضيحة عراقي يعنف ابنته المراهقة ويتسبب بكارثة لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).