السوداني: فاتورة الرواتب تتجاوز 62 تريليون دينار في موازنة 2023

2023/01/03 | 19:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

اعلن رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، ارتفاع مخصصات الرواتب في الموازنة الى أكثر من 60 تريليون دينار.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي إن "تقلبات أسعار صرف الدولار فرصة للإصلاح الاقتصادي ومنع تهريب العملة"، مضيفا أن "هناك 10 تريليونات دينار ضمن قانون الأمن الغذائي للمشاريع في المحافظات لا تتلائم مع توجهات الحكومة".

ولفت الى أن "البطاقة التموينية ستشهد تحسناً خلال الشهر الحالي لفئة الحماية الاجتماعية"، مشيرا الى "توسع في الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية".

وأشار الى أن "حملة الباحثين للشمول بالحماية الاجتماعية ستنطلق منتصف الشهر الجاري"، مؤكدا أن "تثبيت الأجور والعقود والمحاضرين جزء من توفير فرص العمل".

ونبه الى أن " فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً".

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