بيان جديد للسيستاني - عاجل

2023/01/03 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - السيد السيستاني: يجب على المسلمين والمجتمع الدولي الوقوف إلى جانب شعب أفغانستان

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