2023/01/03 | 20:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن واشنطن وسيول تخططان لرد "منسق فعال" في حال استخدام كوريا الشمالية أسلحة نووية، وفق فرانس برس نقلا عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض

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