وزارة الدفاع تدعو طلاب الدورة ( 80 ) كلية جوية للالتحاق

2023/01/03 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

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دعت وزارة الدفاع قيادة القوة الجوية،الثلاثاء، الطلاب المقبولين بالدورة ( 80 ) كلية القوة الجوية، الذين اكملوا كافة الاختبارات الى الإلتحاق.

وذكر اعلام وزارة الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها "تدعو الطلاب للألتحاق للكلية اعلاه في تمام الساعة الثامنة صباح يوم الاحد 8 كانون الثاني 2023 ، في مقر قيادة قاعدة الشهيد محمد علاء، الجوية مقابل مطار بغداد الدولي ساحة ( عباس بن فرناس ) مستصحبين معهم كافة المستمسكات الثبوتية".

تحرير : شمس

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