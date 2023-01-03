نائب عن الفتح: قانون الموازنة يحتاج الى تعديل في البرلمان

2023/01/03 | 20:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من اهم مشاريعه الموازنة واكمال اللجان النيابية وانتخاب رؤساء اللجان.

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