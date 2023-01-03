2023/01/03 | 20:40 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب أهالي محافظة البصرة جنوبي العراق باستمرار توافد الجماهير من دول الخليج العربي لحضور فعاليات بطولة "خليجي 25"، باستعراض خيول عربية في شوارع المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد- أهالي البصرة يرحبون بالمشاركين ببطولة "خليجي 25" بتراقص الخيول العربية) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد- أهالي البصرة يرحبون بالمشاركين ببطولة "خليجي 25" بتراقص الخيول العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).