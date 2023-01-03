وزارة الدفاع توجه دعوة لطلاب الدورة (80) كلية القوة الجوية

2023/01/03 | 20:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / دعت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، طلاب الدورة ( 80 ) كلية القوة الجوية للالتحاق.وذكر الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنها “تدعو الطلاب المقبولين بالدورة ( 80 ) كلية القوة الجوية، والذين اكملوا كافة الاختبارات الى الإلتحاق للكلية اعلاه في تمام الساعة الثامنة صباح يوم الاحد 8 كانون الثاني 2023 […]

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