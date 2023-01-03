المنتخب الاماراتي يُشيد بتحضيرات خليجي 25 ويصفها بالجيدة

2023/01/03 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد المدير الإداري للمنتخب الإماراتي ياسر الساعدي، اليوم الثلاثاء، أن تحضيرات خليجي 25 في البصرة جيدة للغاية ومطابقة للمعايير.وقال الساعدي في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/: “وصلنا اليوم وشاهدنا التحضيرات […]

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