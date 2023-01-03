القوة الجوية تدعو المقبولين بالدورة 80 للالتحاق بالكلية

2023/01/03 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعت قيادة القوة الجوية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، الطلاب المقبولين في الدورة ( 80 ) إلى الالتحاق بالكلية الاحد المقبل.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن […]

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