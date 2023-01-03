فعاليات فنية متنوعة شهدها عام 2022

2023/01/03 | 20:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، على مدار أشهر العام الحالي 2022 ،فعاليات فنية متنوعة، تمثلت بإقامة معارض تشكيلية تنوعت بين الرسم والنحت والكرافك وعروض وورش للأزياء أقامتها الدار العراقية للأزياء ، فضلا عن اعادة افتتاح مسرح الرشيد وفيما يلي أبرز الأحداث: وداد إبراهيم: المسرح العراقي يزخر بالحياة ويحصد الجوائز خلال 2022شهد المسرح العراقي حركة ...

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