كرة القدم بين المد والجزر.. وتألق للألعاب الاخرى

2023/01/03 | 20:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونحن نودع العام 2022 حمل عام 2022 الكثير من الاحداث الرياضية الشيقة، لعل أبرزها بطولة كأس العالم في قطر، وأخرى مختلفة نتناولها في هذا التقرير لحصاد رياضة هذا العام 2022 في الجانبيين المحلي والدولي ونسلط الضوء على احداث حققت الاثارة بين المتنافسين في شتى الالعاب متابعة – الصباح الجديد: الشرطة بطلاً للدوري الممتاز والمواس هدافاً ...

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