تتويج الارجنتين بلقب مونديال قطريتصدر أحداث الرياضة العالمية

2023/01/03 | 20:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الارجنتين وميسي ابطالاً لكأس العالم 2022 حققت حلم ميسي الكبير بحصوله على البطولة مع بلاده الارجنتين بعد الفوز الدراماتيكي على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية، ليعيد الكأس الغائب عن خزائن الارجنتين منذ عام 1986.هذا الانتصار الهب حماس المشجعين على مستوى العالم ممن يحبون الأسطورة ليونيل ميسي حيث شهد العالم ومنطقتنا العربية احتفالات في كل ...

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