حكومة السواني توافق على تثبيت الوجبة الأولى من موظفي عقود وزارة العدل

2023/01/03 | 21:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الموظفين الذين لديهم خدمة عقدية.

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