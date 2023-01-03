الحكومة العراقية تتخذ عدة قرارات

2023/01/03 | 21:06 - المصدر: وكالة نون

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ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة

الاعتيادية الأولى لهذا العام لمجلس

الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع

العامة في عموم البلاد، ومناقشة عدد من

القضايا والملفات الح

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