المرجع السيستاني يستقبل وفدا شيعة افغانستان ويدعو المسلمين والمجتمع العالمي للعمل على تقليل معاناته

2023/01/03 | 21:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل المرجع الديني الاعلى السيد علي

الحسيني السيستاني وفدا من مجلس علماء

الشيعة في أفغانستان بحسب الموقع

الرسمي للسيد السيستاني

وقدم رئيس الوفد لسماحة السيد

السيستاني تقريرا عن الأوضاع الراهنة

في ب

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