الوثائق البريطانية السرية وخبث عرضها

2023/01/03 | 21:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

الاعتراف بالخطا فضيلة ولكن متى يكون

الاعتراف بعد الكارثة ام قبل وقوعها؟ ،

هذا من جانب ومن جانب اخر من هم الذين

دفعوا ثمن الخطا ؟ وانا اتصفح كتاب مارك

كورتيس ـ كاتب ومستشار وباحث

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