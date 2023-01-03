رئيس الاتحاد يُعلن إكمال جميع الاستعدادات الخاصة ببطولة خليجي 25

2023/01/03 | 21:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، استكمال جميع الاستعدادات الخاصة ببطولة خليجي 25.وقال درجال في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ إن “جميع الاستعدادت الخاصة باقامة بطولة […]

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