2023/01/03 | 21:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تأكد غياب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، جناح يوفنتوس، عن مباراة فريقه أمام كريمونيزي، المقرر لها غدا الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع 16 من الدوري الإيطالي.وأعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غياب “دي ماريا” بمباراة فريقه امام “كريمونيزي” غداً بالدوري الايطالي المركز الخبري الوطني.

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