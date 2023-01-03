2023/01/03 | 21:11 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممثل فرنسي ينتقد قلق الغربيين على أوكرانيا وتجاهلهم إفريقيا والشرق الأوسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/03 | 21:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل فرنسي ينتقد قلق الغربيين على أوكرانيا وتجاهلهم إفريقيا والشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل فرنسي ينتقد قلق الغربيين على أوكرانيا وتجاهلهم إفريقيا والشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).