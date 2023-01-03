من معقل النصر.. رونالدو: قدومي للسعودية قرار عائلي وأتطلع لمباراة الخميس

2023/01/03 | 21:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر الآلاف من الجمهور الرياضي السعودي، في استاد "مرسول بارك" لمشاهدة حفل استقبال أسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، الثلاثاء، الذي أعرب في مؤتمر صحفي عن تطلعه للعب مباراته الأولى مع نادي النصر، الخميس المقبل.

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