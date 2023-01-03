اتحاد الكرة: غدا سيصل منتخبي قطر والسعودية إلى العراق والمنتخب الكويتي بعدهما

2023/01/03 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -البصرة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، موعد وصول منتخبات قطر والسعودية والكوت إلى البصرة، مؤكدا أن يوم غد هو موعد وصولهم.

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