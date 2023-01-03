قيادي بالإطار: 3 عوامل تمنع إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 2023

2023/01/03 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي جمال حسن، اليوم الثلاثاء، عن 3 عوامل "تمنع" إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 2023.

وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "جميع القوى السياسية دون استثناء تتفق على اهمية اجراء انتخابات مجالس المحافظات، خاصة وأن المرحلة الماضية أثبتت أهميتها في كونها سلطة رقابية مهمة في المحافظات وخلو الساحة منها خلقت اشكاليات متعددة رصدت الكثير منها في الأشهر الماضية".

وأضاف أن "3 عوامل تمنع اجراء انتخابات مجالس المحافظات في توقيتها المحدد في 2023 أبرزها عدم وجود توافق سياسي حتى الآن على آلية تغيير قانون الانتخابات وماهي الصيغة المطروحة حاليا بالاضافة الى تغيير المفوضية والكلف المادية بشكل عام والتي ربما تصل الى 400 مليون دولار".

واشار الى انه "يتوقع تأجيلها الى 2024 بنسبة 90% لاسيما وأن تغيير قانون الانتخابات ليس بالامر الهين في ظل وجود خلافات في الرؤى حياله بين اغلب القوى السياسية".

وفي نهاية تشرين الأول من العام 2019، صوت البرلمان على مجالس المحافظات، كخطوة للاستجابة لمطالب المتظاهرين آنذاك.

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