نائب سابق: ديالى

2023/01/03 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

تحدث النائب السابق فرات التميمي، اليوم الثلاثاء، عن مافيات تقود عمليات الترهيب في البلاد، فيما أشار إلى أن نصف طرق التهريب تمر بمحافظة ديالى، لأنها نفطة وصل بين المحافظات وكردستان.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "التهريب يمثل أهم عامل لاستنزاف اقتصاد العراق، وتقف ورائه مافيات دولية واخرى محلية تعمل باتجاهات واجندة متعددة، من بينها تحقيق أرباح مالية كبيرة والاضرار بالصناعات ودفع كل مقومات الإنتاج الوطني للتوقف وهذا الهدف الاهم والاخطر".

واضاف أن "كل المؤشرات تدل على أن 50% من طرق التهريب في العراق تمر عبر ديالى كونها نقطة وصل مهمة بين كردستان ومحافظات اخرى مع العاصمة وهناك معابر متعددة باتت نقطة مرور لكل المواد الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري حتى المواد الممنوعة التي تخلق تداعيات سلبية في المجتمع".

ودعا "رئيس مجلس الوزراء الى اصدار 3 قرارات أبرزها تشكيل غرفة عمليات خاصة لإدارة ملف التهريب بصلاحيات واسعة ويكون مرتبط به بالاضافة الى اعادة النظر في العقوبات حيال المتورطين بها مع إجراء تقييم لكل المعابر التي تقف وراء تدفق البضائع الفاسدة والغير مطابقة للشروط الحكومية".

وتابع، أن "شرطة ديالى نجحت خلال فترة وجيزة في تحجيم مافيات التهريب بشكل كبير لكنها تحتاج الى دعم اكبر ومباشر من قبل السوداني لأنها تواجه ملفا معقدا لا تقل خطورته على ملف الإرهاب".

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