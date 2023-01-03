العراق: 115 مليار دولار عائدات تصدير النفط في 2022

2023/01/03 | 21:21 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط العراقية، الثلاثاء، أنها حققت عائدات من مبيعات الخام للأسواق العالمية والمحلية بقيمة 115 مليار دولار خلال 2022.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيّان عبد الغني، في بيان: "مجموع الإيرادات المتحققة عن تصدير النفط في 2022 بلغ 115 مليار دولار بحسب الإحصائية الأولية".

وخلال 2021، بلغت الإيرادات العراقية 75.65 مليار دولار صعودا من 33.92 مليار دولار كانت قد سجلت في 2020، بحسب بيانات سابقة لوزارة النفط.

يأتي ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضي بفعل تسجيل أسعار الخام مستويات هي الأعلى منذ 14 عاما، بفعل تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على سوق الطاقة العالمية.

كما يأتي الارتفاع مع إعادة فتح الأسواق العالمية بعد التعافي من جائحة كورونا، واستعادة نسق الصناعة والنقل بأنواعه.

وقال عبد الغني في البيان: "الكميات المصدرة من النفط الخام بلغت أكثر من 1.209 مليار برميل..



بلغت المحصلة النهائية لمعدل تصدير النفط اليومي 3.32 ملايين برميل".

وزاد: "عمليات التصدير تمت وفق دراسات للسوق النفطية لشركات من مختلف الجنسيات، منها الصينية والهندية والكورية الجنوبية والتركية واليونانية والأميركية والبريطانية والفرنسية والروسية والإيطالية والإسبانية والهولندية والعربية".

والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل، ولديه خطة لرفع الإنتاج حتى 6 ملايين برميل يوميا بحلول 2027.

وأظهرت بيانات حديثة لوزارة النفط العراقية أن الهند والصين وكوريا الجنوبية استحوذت على نحو 54% من صادرات نفط العراق في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووفقا للبيانات، صدّر العراق خلال الشهر الماضي نحو 103 ملايين برميل نفط، بعائدات إجمالية تجاوزت 7 مليارات و600 مليون دولار.

ويصدر العراق النفط من وسطه وجنوبه عبر موانئ الخليج، فيما يصدر النفط من شماله عبر ميناء جيهان التركي.

(الأناضول، العربي الجديد)

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