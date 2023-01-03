2023/01/03 | 21:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PKvvQJw0ee4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واشنطن تناور لضرب ايران وفصائلها مجددا | رأس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واشنطن تناور لضرب ايران وفصائلها مجددا | رأس السطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).