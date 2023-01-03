توب 5: إدانة عربية لـ

2023/01/03 | 21:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من ردود الفعل تجاه "اقتحام" بن غفير مجمع المسجد الأقصى إلى تقديم النصر السعودي لاعبه رونالدو لجمهوره...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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