2023/01/03 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تتوعّد المتجاوزين بعد مطالبات بمنع تجريف الأراضي وتوسيع العشوائيات محتالون يحرقون بساتين النخيل لتحويلها إلى مناطق سكنية بغداد – قصي منذر كربلاء – محمد فاضل ظاهر تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ،صورا لعمليات حرق وصفت بالمتعمدة لبساتين نخيل تقع على طريق بغداد كربلاء.وعد مواطنون هذه العمليات احتيالا من نوع خاص لتجريف البساتين وتحويلها الى […]

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