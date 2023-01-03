2023/01/03 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تصادق على أكبر عملية تثبيت لأصحاب العقود في العراق صرف رواتب المتقاعدين دفعة كانون الجاري بغداد – ندى شوكت صوت مجلس الوزراء امس ، على اكبر عملية لتثبيت العقود والمحاضرين في كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والحراس القضائيين على الملاك الدائم.وكتب النائب عواد العوادي على صفحته في فيسبوك ان […]

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