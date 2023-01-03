2023/01/03 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض وطهران تؤكدان إستمرار المباحثات والقاهرة تربط قبولها بوقف التدخّلات رشيد يدعو السعودية إلى إدامة التواصل للحفاظ على إستقرار المنطقة بغداد – ابتهال العربي القاهرة – مصطفى عمارة تبنى العراق وساطة جديدة لتقريب وجهات النظر بين مصر وايران ، بعد نجاح جهوده الدبلوماسية في تذويب جليد الخلافات بين الرياض وطهران.وتبدي السعودية وإيران ، تصميمهما […]

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