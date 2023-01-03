المالية النيابية: تعديلات في موازنة 2023 وإنجاز مسودتها استثمارياً وتشغيلياً

2023/01/03 | 21:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو في اللجنة المالية النيابية، عن تعديلات في مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2023.وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح متلفز مساء اليوم :”المجلس الوزاري الاقتصادي أجرى في اجتماعه الأخير تعديلات على الموازنة وسيصادق مجلس الوزراء عليها في الجلسات المقبلة”.وبين ان “وزارتي التخطيط والمالية اكملتا مسودة الموازنة بشقيها الاستثماري والتشغيلي، ومن المقترض ان تسلم الحكومة مسودة الموازنة للبرلمان بعد انتهاء عطلته التشريعية يوم 8 كانون الثاني الجاري”.وأوضح الكاظمي، ان “التوافقات بين القوى السياسية وزيارة الوفود الكردية الى بغداد حل الكثير من الخلافات ولدى الكتل رغبة بالمصادقة على الموازنة للشروع بالعمل واكمال المشاريع بما ينعكس على خدمة المواطنين”.وتابع “نأمل تعاون الكتل بما يفضي على إقرار الموازنة في منتصف شهر شباط المقبل لتنطلق الحكومة في بداية آذار بإكمال المشاريع والشروع بأخرى”.وأكد الكاظمي ان “التوافق السياسي سيكون له دورا في الإسراع بتشريع الموازنة ونأمل من خلالها تطبيق البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء”.

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