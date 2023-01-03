2023/01/03 | 21:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات ، الثلاثاء، اعتقال “مساعد والي الكرمة” لدى “داعش” الارهابي شرقي محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان “تمكنت قوة من استخبارات اللواء 27 الفوج الثاني /المهمات الخاصة، الثلاثاء، من الاطاحة بما يسمى “مساعد والي الكرمة” في فلول “داعش” شرق الانبار”.

واوضحت “جاء ذلك خلال عملية أمنية نوعية، حيث تمكنت القوة من القاء القبض على الإرهابي المدعو “علي عطوان عباس” والذي يشغل منصب “مساعد والي الكرمة” في فلول “داعش” في ناحية السجر ضمن قاطع عمليات شرق الانبار”.

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