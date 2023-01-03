2023/01/03 | 22:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: g42DR9RToKg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صراع المناصب والخطابات المتلونة | من بغداد مع نجم الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صراع المناصب والخطابات المتلونة | من بغداد مع نجم الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).