تحذيرات من تشكّل ضباب كثيف يحجب الرؤية خلال الساعات المقبلة

2023/01/03 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء، من تشكّل ضباب كثيف خلال الساعات المقبلة، فيما لفت إلى انه سيستمر لغاية ظهر يوم غد الاربعاء.

وقال عطية عبر منشور على جداريته بموقع فيسبوك، تابعته (بغداد اليوم): "تحذيرات من انعدام الرؤية بسبب تشكل الضباب مابين متوسط وكثيف في مناطق واسعة من مدن جنوب البلاد والفرات الاوسط والغربية".

وتابع ان "كثافة الضباب تزداد في مدن ميسان وواسط والأنبار وجنوب ديالى".

وبين عطية أن "التحذير يبدأ هذه الليلة لغاية قبل ظهر الأربعاء".

وفي وقت سابق من اليوم اعلنت هيئة الانواء الجوية ان طقس يوم غد الاربعاء سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية ، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد.

تحرير : شمس

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