استخبارات وامن بغداد تضبط وكراً لتهريب المشتقات النفطية

2023/01/03 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد، الثلاثاء، العثور على مرآب يستخدم لتهريب المشتقات النفطية في منطقة كم سارة في العاصمة بغداد.

وذكرت مديرية الاستخبارات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "استناداً الى معلومات استخبارية من مديرية استخبارات وامن بغداد، تمكنت مفارزها الميدانية وبالتنسيق مع قوة مشتركة من العثور على مرآب يستخدم في تهريب المشتقات النفطية وبداخله متهم في منطقة كم سارة ببغداد"، مبينة انه "تم ضبط (٧) سيارات كبيرة تستخدم في عملية التهريب اضافة الى (٣) خزانات كبيرة اخرى".

واضافت انه "جرى تسليم المتهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة".

وفي غضون ذلك القت "مفارز المديرية الاخرى وبالتعاون مع فوج طوارئ بغداد الرصافة، القبض على (٦٤) أجنبياً في منطقة الكرادة من جنسيات اجنبية مختلفة داخلين الى البلاد بصورة غير شرعية، وقد احيلوا الى الجهات المختصة لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

تحرير: شمس

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