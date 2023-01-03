توقعات بموعد تمرير موازنة 2023

2023/01/03 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، موعدين محتملين لوصول موازنة 2023 إلى البرلمان والتصويت عليها.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي للعراقية الإخبارية وتابعته (بغداد اليوم) إنه "وفق معلوماتنا سلمت وزارة المالية مسودة الموازنة إلى مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي اجتمع وناقش المسودة وأجرى بعض التعديلات".

وأضاف، أن "المفترض أن يصادق مجلس الوزراء في موعد لاحق على الموازنة وتسلم إلى مجلس النواب بعد نهاية العطلة التشريعية يوم 8 كانون الثاني الجاري".

وتابع أن "التوافقات الحاصلة بين الكتل السياسية ولقاء القوى الكردية في بغداد مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حلت الكثير من النقاط والكتل لديها رغبة بالمصادقة على الموازنة للشروع بالعمل وإكمال المشاريع الخدمية والمنتظرة".

وأشار إلى أن "تحقق ذلك سيسمح بوصول الموازنة لمرحلة التصويت عليها في مجلس النواب بمنتصف شباط المقبل على أن تبدأ الحكومة للشروع بالمشاريع التي تنتظر الموازنة في بداية آذار وتطبيق ما تضمنه البرنامج الحكومي".

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الحكومة لم تتسرع بإرسال موازنة 2023 إلى مجلس النواب لأن الموضوع يحتاج إلى مزيد من التدقيق في وضع الالتزامات المالية" لافتاً إلى أن "الموازنة ستتضمن لأول مرة رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري".

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