2023/01/03 | 22:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل مدني نتيجة شجار شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالى.وأخبر المصدر، وكالة إبرث نيوز، أن “مدني قتل نتيجة شجار على عائدية ارض بضربة مباشرة على الراس بعصا قرب ناحية جلولاء 75كم شمال شرق بعقوبة”.

ظهرت المقالة في ثاني حادثة خلال ساعة بديالى..



مقتل مدني نتيجة شجار شمال شرق بعقوبة أولاً على ايرث نيوز.

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